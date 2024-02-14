بنك ناصر يعلن دعم الأسر الأولى بالرعاية بـ10 ملايين جنيه بمناسبة شهر رمضان

أعلن بنك ناصر الاجتماعي توفير 10 ملايين جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، موضحًا أنَّه يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويهتم بالشق الاجتماعي، بالتزامن مع توجه الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية.

قطاع التكافل

وقال الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر لـ«الوطن» إنَّ البنك تعاون مع صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك، موضحًا أنَّ الدعم سيكون في صورة كراتين غذائية تُوزع على مستوى الجمهورية في إطار دعم الأسر المصرية.

دعم الأسر المصرية

وأضاف «عطية» أنَّ البنك يعمل في أكثر من محور ووسائل متعددة لدعم الأسر المصرية والمساهمة في التنمية، موضحًا أنَّ البنك يملك 104 أفرع على مستوى الجمهورية، ودائمًا ما يكون هناك تنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها خاصة المؤسسات العلاجية بالمجان.

وأشار إلى أنَّ البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماع، وترأس مجلس إدارته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويقوم على شق اجتماعي مهم يتمثل في تقديم مساعدات سواء عينية أو نقدية للمؤسسات والأسر المصرية، ويحرص على التعاون مع الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة، إذ يدعم الطلاب في قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام.