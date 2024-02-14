«الأوقاف»: توزيع 500 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توفير 500 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام، وذلك استعدادا لشهر رمضان.

تفاصيل توزيع السلع الغذائية

وكشفت وزارة الأوقاف عن توفير هذه الكمية من السلع الغذائية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

حزمة مساعدات جديدة لأهل غزة

وكانت وزارة الأوقاف قررت تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام، يجرى إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان، أن إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و300 طن من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، و60 مليون جنيه جرى تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 110 ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.