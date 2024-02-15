ميرفت أمين تواصل تصوير دورها في مسلسل «مليحة»

تواصل الفنانة ميرفت أمين تصوير دورها في مسلسل «مليحة»، الذي يتناول عدة تفاصيل حياتية من القضية الفلسطينية، ويعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024.

دور ميرفت أمين في مسلسل مليحة

وتجسد الفنانة ميرفت أمين دور والدة الفنان دياب في مسلسل «مليحة»، وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

تفاصيل مسلسل «مليحة»

ويعد «مليحة» أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن.

أبطال مسلسل «مليحة»

يشارك في بطولة المسلسل، ميرفت أمين، وأشرف زكي، ودياب، وأمير المصري، وعلي الطيب، وحنان سليمان، ومروة أنور، وعدد من الفنانين الفلسطينيين، بينهم سيرين خاس.