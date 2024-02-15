سعد الحريري: قتلة والدي سيدفعون الثمن.. وتركت السياسة بسبب المجتمع الدولي

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري إنّ كثيرين استثمروا لحظة استشهاد رفيق الحريري، مشددًا على أنَّ من اغتاله سيدفع الثمن، مؤكّدًا أنَّ من قتلوه هم أعضاء من حزب الله: «أنا مؤمن بأن كل إنسان سيحصل على قصاصه في اللحظة المناسبة، ورفيق الحريري كان لديه مشروع دولة ومشروع مستقبل ومشروع للاعتدال والوسطية».

خروجي من العمل السياسي لا يعني عدم محبتي للبنانيين

وأضاف الحريري خلال حواره مع المذيعة لارا نبهان عبر برنامج «الأخبار الليلة» في قناة «العربية الحدث»: «خروجي من العمل السياسي لا يعني أنني خرجت عن محبة اللبنانيين ووجودي بينهم، ووجودي السياسي ليس كل شيء في لبنان، فـ رفيق الحريري لم يبدأ حياته السياسية في عام 1992 مرة واحدة، لكنه بدأ عمله من خلال المساعدات وتعليم الطلاب وإرسالهم إلى الخارج».

لبنان يعيش مرحلة خطرة.. وعلينا دعم أهل غزة

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: «هذا ليس توقيت عودتي، فقد تركت الحياة السياسية لأن المجتمع الدولي طلب التغيير في لبنان، لذلك، فأنا خارج السياسة، لكن لبنان يعيش مرحلة خطرة، وبالنسبة لما يتعرض له أهلنا في الجنوب، فإن نتنياهو يريد أن يحول نظره إلى لبنان بحجج مختلفة، وأرى أننا يجب أن ندعم أهل غزة وألا يبتعد المشهد عن غزة، لأن إسرائيل اليوم تحاول إبعاد المشهد عن غزة».

وفيما يخص انتخاب رئيس جمهورية لبنان، أوضح «الحريري»: «ألتقي الفرقاء السياسيين وأنصحهم، وما عليّ إلا النصيحة، ولا أرى أن هناك انفراجة في مسألة انتخاب رئيس البلاد».

وأكّد أنَّ التطرف لا يحقق أي فائدة، مشددًا على أنَّ مستقبل الشعوب في انتهاج الاعتدال والوسطية، شارحًا أنَّ «ما يحدث في إسرائيل وغزة والمنطقة سببه مشاريع متطرفة، متابعًا «لنتخيل أن هناك سلام في المنطقة، فهذه المنطقة ستنتعش والاقتصاد سيكون أفضل، خاصة أن كل الموارد الطبيعية موجودة في المنطقة، ولكن الأخرون للأسف يحثون على الحروب والانقسام والتطرف».