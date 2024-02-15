«صرف صحي الإسكندرية»: أكثر من 180 سيارة وبدّال للتعامل مع مياه الأمطار

قال اللواء محمود نافع رئيس شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ المحافظة تشهد أمطارا غزيرة على أحياء شرق الإسكندرية، وبدأت تؤثر على أحياء الغرب.

استنفار الأجهزة التنفيذية في المحافظة

وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «عرباتنا منتشرة حاليا بأكثر من 180 سيارة وبدال على مستوى المحافظة، وكل الأجهزة التنفذية للمحافظة في حالة استنفار، كما حصلت المدارس على إجازة اليوم حفاظا على أبنائنا والحركة المرورية في الشارع لتحريك العربات من منطقة لأخرى».

فتح المحاور الرئيسية في المحافظة

وتابع رئيس شبكة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية: «نتعامل مع الشوارع الرئيسية كأولوية أولى من أجل فتح المحاور الرئيسة مثل طريق الكورنيش وطريق أبو قير ومحور المحمودية والطريق الساحلي والطريق الصحراوي، ثم نتعامل مع الشوارع الفرعية، وبعد ذلك نتعامل مع الأماكن غير المخدومة بالصرف الصحي».