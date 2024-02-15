خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في كفر الشيخ.. بينها إصدار التراخيص

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، نشاط سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، في تقديم الخدمات وإصدار التراخيص الفورية للمواطنين، للتيسير على متلقي الخدمات وأصحاب المحال التجارية.

خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقل

وقال المحافظ، إنّه جرى تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الشيخ، لإصدار جميع الخدمات والتراخيص «خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكل أنواع التراخيص «محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل»، وطلب توصيل مرافق «كهرباء، مياه»، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، إضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019»، لافتًا إلى أنّها مزودة بطاقم عمل مكون من موظفس شباك، وموظف خزانة إلكتروني للدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلي لترتيب دور متلقي الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

44 خدمة طلب ترخيص

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ السيارة قدمت 44 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال الأسبوع الجاري، وأفاد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ المراكز التكنولوجية تُقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزاً بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، و5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى «القرى الرئيسة»، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وبلغ عدد المعاملات السنوية 170 ألف طلب، إضافة إلى مركز متنقل لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى والأماكن المزدحمة.