غضب بين ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد فشل القبة الحديدية في حمايتهم

حالة من الغضب يعيشها ضباط الاحتلال الإسرائيلي، موجهين اتهامات لجيش الاحتلال بعدم قدرته على حمايتهم، بعد فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ قتل مجندة في قاعدة القيادة الشمالية.

موقع والا: اتهامات جنود الاحتلال الإسرائيلي بفشل منظومة الدفاع الجوي

أفاد موقع والا الإسرائيلي، في بيان له، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه اتهامات بفشل منظومة الدفاع الجوي به، إذ أن رادار أحد أنظمة الدفاع الجوي رصد صواريخ مرت فوق بلدة المطلة وكريات شمونة، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية تجاهها.

وأكد مصدر عسكري في تصريحات لموقع والا، ضرورة خضوع المناطق الأمنية الإسرائيلية للمراقبة المشددة من جانب الدفاع الجوي، حتى لا تقع كوراث أخرى، وتساءل المصدر عن سبب عدم تصدي الدفاع الجوي للصواريخ، هل كانت الظروف الجوية السيئة أم بسبب تفاصيل فنية أخرى؟

مقتل مجندة إسرائيلية جراء صاروخ من لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل مجندة إسرائيلية تدعى سارة بينجو، بعد استهداف قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل بصاروخ أطلق من لبنان، مما أسفر عن حدوث أضرار جسيمة بالقاعدة وفقا لتصريحات المصدر العسكري الإسرائيلي.