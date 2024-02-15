ريهام حجاج تشارك جمهورها البوستر الرسمي لمسلسل «صدفة»

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة لبوستر مسلسها الجديد صدفة، والمقرر طرحه ضمن السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ريهام حجاج تتصدر البوستر الرسمي لـ صدفة

وظهرت الفنانة ريهام حجاج متصدرة البوستر الدعائي، بدور فتاة شعبية تتعرض للعديد من المواقف في حياتها، وعلقت على البوستر: «انتظروا صدفة على شاشات المتحدة في رمضان 2024».

تشارك الفنانة ريهام حجاج، في الماراثون الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل صدفة، المقرر عرضه على القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «watch it» الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق خلال 30 حلقة.

أبطال مسلسل صدفة

ويتعاون في بطولة مسلسل صدفة كل من سلوى خطاب، ميار الغيطي، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج شركة فانتدج.