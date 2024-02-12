خالد الصاوي «حليق الرأس» وصاحب صالونات حلاقة في مسلسل صدفة

نشرت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم بوسترات مسلسل «صدفة»، والذي يشارك في بطولته ريهام حجاج والنجم خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل ورشدي الشامي.

خالد الصاوي يظهر بـ«لوك مُختلف»

واللافت للنظر ظهور النجم خالد الصاوي، بـ«لوك مُختلف»، حيث ظهر حليق شعر الرأس على طريقة «الزيرو»، حيث يجسد الصاوي خلال الأحداث شخصية «فؤاد مهران»، مصفف الشعر، وصاحب سلسلة صالونات شهيرة في مصر والوطن العربي، وتجمعه الصدفة بريهام حجاج عن طريق الصدفة لتخبره سر خطير.

وتجدد الفنانة ريهام حجاج التعاون في مسلسل صدفة مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبدالعزيز، إذ حققت معهما نجاحات خلال السنوات السابقة كان آخرها مسلسل جميلة الذي قدمته في رمضان 2023، وشارك معها عدد من الفنانين منهم أحمد وفيق ويسرا اللوزي وهاني عادل وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين.