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قصة مسلسل ريهام حجاج في رمضان 2024.. صدفة عجيبة تقلب حياة الجميع

كتب:

هبة أمين
06:19 ص | الخميس 15 فبراير 2024
ريهام حجاج في رمضان 2024

ريهام حجاج في رمضان 2024

تنافس الفنانة ريهام حجاج، في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، من خلال عمل درامي يحمل اسم صدفة، ومن المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «watch it» الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق خلال 30 حلقة.

وحسب البرومو الدعائي الذي كشفت عنه الشركة المنتجة، ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدي، تحمل اسم صدفة عجيبة، تعمل داخل إحدى المدارس، واعتمدت «لوك» مختلف، ليكشف عن طبيعة شخصيتها باعتبارها فتاة شعبية من طبقة متوسطة.

ريهام حجاج في رمضان 2024

تأتي قصة مسلسل صدفة الذي ينافس في دراما رمضان، من خلال فتاة اسمها صدفة عجيبة، تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي.

وتتصاعد الأحداث في إطار مشوق ملئ بالمفاجآت، في ظل محاولات كشف تفاصيل حياة الفتاة صدفة وما يحيط بها من غموض، وهل سيقوم فؤاد مهران بالتعامل معها أو محاولة إيذاءها؟ خصوصًا إذا كان الأمر له علاقة بابنته الصغيرة، وسعيه لمعرفة ما الذي يجمع بين الابنة وصدفة، ولماذا تتدخل الأخيرة في حياتهم، وهل هناك أسرار خطيرة أصبحت على علم بها؟

أبطال وصناع مسلسل صدفة

يشارك في بطولة مسلسل صدفة سلوى خطاب، ميار الغيطي، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج شركة فانتدج.

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