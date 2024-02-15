«الإحصاء»: 1.3% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023

أعلن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل، لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 438 مليون دولار خلال 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

3 مليارات دولار قيمة الواردات

وأشار الجهاز في بيانه إلى أن قيمة الواردات المصرية من البرازيل بلغت 3 مليارات دولار خلال عام 2023 ، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20 %، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %.

وتابع: «من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023 1، أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.2، حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.3، محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.4، خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.5، زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار».

سلع استوردتها مصر من البرازيل

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023 1، تشمل: «حبوب بقيمة 726 مليون دولار.2، خامات حديد بقيمة 607 مليون دولار.3. سكر بقيمة 568 مليون دولار.4، لحوم بقيمة 392 مليون دولار.5. حبوب بقيمة 99 مليون دولار، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%».

قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.

وسجــل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلـغ عـدد المصـريين المتواجـديـن بدولة البرازيل طبقا لتقديرات البعثة 1365 مصريا حتى نهاية 2022.