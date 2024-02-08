«الإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 197.6 نقطة لشهر يناير 2024، مسجلا بذلك تغيرا قدره 31.2% عن شهر يناير 2024 مقابل 35.2% لشهر ديسمبر 2023.

أسباب تراجع التضخم

وأوضح الجهاز، في بيان صحفي اليوم، أنّ أهم أسباب التراجع في التضخم بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -0,8% وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.9%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.6%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 4.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.0%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.4%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.3%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.5%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.1%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.7%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.0%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 3.3%. بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.7% لشهر يناير 2024 مقابل 1.2 % لشهر ديسمبر 2023.

أسعار السلع للمستهلكين خلال شهر يناير

أولاً: التغير الشهرى لأسعار المستهلكين خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023 على النحو التالي:

وسجل قسم الطعام والمشروبات، تغيراً قدره 1.3% وتأتى التغييرات نتيجة بسبب، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة - 0,8%، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.9%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9% ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.6%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 4.4%،مجموعة الفاكهة بنسبة 0.4%،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة0.8%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.0%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.1%،2

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان، وفقا لبيان «التعبئة والإحصاء» تغيراً قدره 0.1% بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.

وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره 1.6% بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.4%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.4%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره 3.7% بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.2%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 6.2%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 9.6%.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره 1.8% بسبب تغير أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.3%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.5%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.8%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.6%.

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره 0.6% بسبب تغير أسعار مجموعة مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.2%.

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره 3.7% بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.5%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.1%.8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره 10.8% بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.7%، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.4%.9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره 0.4% بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.2%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.8%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.4%.

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره 2.0% بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.0%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 3.3%.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره 2.1% بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.1%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 7.6%.