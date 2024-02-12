الساعة السكانية: 13.7 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 4 أيام

أعلنت الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، وصول عدد سكان مصر إلى 106 ملايين و14 ألفا و622 نسمة، مقابل 106 ملايين و888 نسمة يوم الخميس 8 فبراير الماضي، بزيادة بلغت 13 ألفا و789 نسمة خلال 4 أيام، بواقع 3 آلاف و447 نسمة في اليوم، و143.6 نسمة في الساعة و2.3 مولود في الدقيقة.

قائمة العشر محافظات الأكثر في عدد السكان

تستعرض «الوطن»، قائمة العشر محافظات الأكثر، وفقا لعدد السكان، اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، وبعد مرور 43 يوما من بداية العام الجديد 2024 على النحو التالي:

قائمة المحافظات الأعلى تعداد سكاني

رصدت الساعة السكانية، أعلى معدلات الزيادة السكانية من بين المحافظات، فجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول وبلغ عدد سكانها 10 ملايين و309 آلاف و899 نسمة، ثم محافظة الجيزة في المركز الثاني، وعدد سكانها 9 ملايين و590 ألفا و541 نسمة، ومحافظة الشرقية في المركز الثالث، بلغ عدد سكانها 7 ملايين و974 ألفا و327 نسمة.

واليكم باقي تفاصيل أعداد سكان قائمة العشر محافظات الاكثر في عدد السكان على النحو التالي:

- الدقهلية في المركز الرابع وبلغ عدد سكانها، 7 ملايين و91 ألفا و341 نسمة.

- البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و935 ألفا و540 نسمة.

- المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و385 ألفا و763 نسمة

- القليوبية في المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و176 ألفا و452 نسمة.

- سوهاج في المركز الثامن وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و789 ألفا و562 نسمة.

- الإسكندرية في المركز التاسع، وعدد سكانها 5 ملايين و573 ألفا و582 نسمة.

- الغربية في المركز العاشر وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و469 ألفا و176 نسمة.

في الوقت الذي احتفظت محافظة جنوب سيناء، بتذيلها قائمة المحافظات الأقل في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 116 ألفا و172 نسمة.