وزارة الرياضة توقع اتفاقية تعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار تعزيز التعاون الذي يستهدف الشباب المصري وأيضا ضيوف مصر.

رعاية الشباب اللاجئين

أشار وزير الشباب والرياضة، إلى العمل على توفير كل الإمكانات لرعاية اللاجئين في مصر ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى دور مصر في استضافة اللاجئين وتوفير سبل العيش الكريمة لهم، لافتاً إلى أهمية الرياضة للشباب اللاجئين، ودور برامج التدريب والتأهيل في تمكين الشباب اللاجئين من إيجاد فرص عمل، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تتوافق مع رؤية الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مساحات شاملة تلبي احتياجات الشباب، بما في ذلك اللاجئين المقيمين في مصر.

المساحات الرقمية ستخلق بيئة تعليمية متناغمة

قالت الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة، إن المساحات الرقمية المنشأة حديثًا في إطار الشراكة بين المفوضية والوزارة ستخلق بيئة تعليمية متناغمة، يديرها مدربون من وزارة الشباب والرياضة تكون مزودة بالموارد اللازمة لتطوير المهارات الرقمية للشباب.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبرما اتفاقية تعاون عام 2022، أسفرت عن إنشاء 8 مراكز رقمية بداخل عدة مراكز شباب يزورها اللاجئون والمصريون بانتظام، وأتاحت للمستفيدين الحصول على دورات معتمدة عبر الإنترنت من منصة «كورسيرا» العالمية بتمويل من حكومة هولندا.