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إحالة العاملين في7 مراكز شباب بالقليوبية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

كتب:

حسن صالح
05:56 م | الأربعاء 31 يناير 2024
مركز شباب في القليوبية

مركز شباب في القليوبية

كلّف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعه في نطاق إدارتي بنها وطوخ.

متابعة مراكز شباب القليوبية

وتمت متابعة مراكز شباب الأشراف بدجوى وطنط الجزيرة وبرشوم الكبرى والسيفا وطحلة وكفر طحلة والفخورة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها أمام الاعضاء والزوار.

أما مركز شباب دجوي والعمار الكبرى فلوحظ ممارسة النشاط بهما في ظل غياب بعض العاملين بهم، كما شملت المتابعه مركز شباب أكياد دجوي وجزيرة الأحرار وكفر الرجالات وبرشوم الصغرى وكفر الفقهاء ووجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية.

فتح المراكز في أوقات العمل الرسمية 

كما تبين استخراج إيصالات رسمية نظير تأجير الملاعب، وتم التبية بفتح المراكز في أوقات العمل الرسمية لاستقبال الأعضاء والرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي، تمهيدا لممارسة أنشطتها المختلفة، ووجه «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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بقلم حسن صالح