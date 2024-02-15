محافظ مطروح: الدفع بفرق التدخل السريع لرفع تراكمات المياه من الشوارع

شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار رعدية غزيرة، وتواصل فرق الطوارئ بمجلس المدينة رفع تجمعات مياه الأمطار من طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، الذي يربط عدة مدن ببعضها، ورفعها من الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومدخل المدينة الساحلية.

فرق تدخل سريع ومعدات وسيارات

وتزامنًا مع سقوط أمطار في مطروح، قال عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، إنّ محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وجه بالدفع بفرق التدخل السريع، مدعمة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر، في ظل رفع حالة الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

رفع تراكمات مياه الأمطار

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يجري رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة على مدار اليوم بنطاق المركز، لفتح الشوارع أمام المواطنين في ظل طقس مطروح السيئ اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي.

وشدد على استمرار إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى، في رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى، وانتشار المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات الأمطار، في نطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقًا وغربًا.