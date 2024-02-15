استشاري أورام: الكشف المبكر ضروري لوقاية الطفل من خطر الإصابة بالسرطان

قال الدكتور محمود حماد، استشاري أورام الأطفال وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إنَّ اليوم العالمي لأورام الأطفال فرصة كبيرة للأساتذة ومختلف الجهات، لمناقشة أحدث ما جرى في هذا المرض.

أنواع سرطانات الأطفال الأكثر انتشارا

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنَّ أكثر الأنواع المنتشرة في إصابة الأطفال، «اللوكيميا» أو سرطانات الدم، والسرطانات الصلبة وأشهرها المخ والأعصاب.

الخلفية الجينية لسرطانات الأطفال

وتابع: «من بين عوامل الإصابة بسرطان الأطفال العامل الجيني، وإن كان لا يمكن الربط بين كل السرطانات والمتحور الجيني، وسرطان الأطفال يصيب أعمار حساسة للغاية».

واستطرد: «هناك فئة من الأطفال أكثر عرضه من غيرهم للإصابة بالسرطان، مثل الطفل المنغولي والأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الحاد وفشل النخاع، ولابد من المتابعة للكشف المبكر وإمكانية العلاج بسهولة».