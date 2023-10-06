نجاح جراحة استئصال ورم خبيث بقاع الجمجمة لطفلة في «سرطان الأطفال» بطنطا

نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف الأذن والحنجرة بمستشفيات جامعة طنطا في إجراء جراحة لمريضة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي الجديد «57357 فرع طنطا سابقا»، تم فيها استئصال ورم سرطاني خبيث بالجزء الأيسر من عظام الفك السفلي بقاع الجمجمة بجوار الشريان والوريد الرئيسي للمخ.

وأشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة، مؤكداً أن مستشفى سرطان الأطفال الجامعي الجديد يقدم الرعاية الطبية المتكاملة التشخيصية والعلاجية للمرضى السرطان من الأطفال بمحافظات الدلتا بكفاءة متميزة وفقا للمقاييس والبروتوكولات العلاجية العالمية.

استقبال الطفلة في المستشفى

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، أنه فور استقبال المريضة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي، تم تشكيل فريق طبي من التخصصات الطبية المطلوبة، مشيرا إلى أن الجراحة استغرقت 9 ساعات لاستئصال الورم والجزء الأيسر من الفك السفلي، مع تشريح الجزء الأيسر من الرقبة واستئصال الغدد الليمفاوية، وإجراء جراحة تجميلية مع استعاضة الجزء السفلي من الفك الأيسر بواسطة مفصل صناعي من التيتانيوم وشرائح معدنية من التيتانيوم تم تشكيلها بناء على نموذج مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مطابقة للفك السفلي بمستشفى الأنف والأذن بمستشفيات جامعة طنطا.

6 جرعات علاج كيماوي للطفلة

وأوضح الدكتور هشام توفيق، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال، أن الطفلة فور استقبالها تم تشخيصها بورم سرطاني خبيث بالجزء الأيسر من عظام الفك السفلي بقاع الجمجمة بجوار الشريان والوريد الرئيسي للمخ غير منتشر بالجسم، وتلقت العلاج الكيماوي قبل الجراحة بواقع 6 جرعات بدءا من 25 يونيو وحتى 4 سبتمبر 2023، وسيتم استكمال العلاج الكيماوي بعد الجراحة خلال أسبوعين من العملية بواقع 8 جرعات، مع احتمالية بدء علاج إشعاعي بناء على نتيجة التحليل الباثولوجي للورم.