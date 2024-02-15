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ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:33 م | الخميس 15 فبراير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص، في قصر النيل بالقاهرة، مستخدما وحدات حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، أقر بأنه المدير المسؤول، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة، بقصد تحقيق أرباح مادية. 

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«الداخلية»: ضبط شركة إنتاج فني دون ترخيص في الجيزة
بقلم محمد بركات