ضبط عاطلين بالبحيرة بتهمة إدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة، أنّ عاطلين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، أدارا ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكن أحدهما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار إليها، وبتفتيش الورشة عُثر على «بندقية خرطوش، و6 فرد محلي وعدد من الطلقات، ومجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة النارية، ودراجة نارية دون لوحات معدنية»، واتخذت الإجراءات القانونية.