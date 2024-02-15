جامعة أسيوط تستقبل خبيرا ألمانيا في جراحة مسالك الأطفال

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، البروفيسور ڤولڤجانج روش أستاذ جراحة مسالك الأطفال بألمانيا، لبحث سبل التطوير والتعاون العلمي والدولي المشترك.

وأهدى الدكتور أحمد المنشاوى، درع الجامعة للبروفيسور ڤولڤجانج روش؛ لمشاركته المتميزة والقيمة في فعاليات ورشة العمل المتخصصة بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي.

الانفتاح العلمي والبحثي

ورحب الدكتور المنشاوي بضيف الجامعة، مؤكدا استمرار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الانفتاح العلمي والبحثي، وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية، والجامعات في مختلف دول العالم، بما يضمن تطوير التعاون الدولي، وفتح آفاق تعاون جديدة، وإثراء الحركة البحثية داخل كليات الجامعة والقطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتحسين الرعاية الصحية.

إمكانيات جامعة أسيوط الطبية

وتناول اللقاء الحديث عن إمكانيات جامعة أسيوط الطبية ومستشفياتها المتخصصة؛ والتي تقدم خدماتها الطبية، والعلاجية، بجودة فائقة لجميع المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد، كما تم مناقشة دور اللقاءات العلمية المهم؛ في نقل الخبرات، والمهارات الجراحية من أعضاء هيئة التدريس إلى شباب الأطباء، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في علاج الأمراض المرتبطة بقطاع المسالك البولية.

من جانبه، أعرب البروفيسور ڤولڤجانج روش؛ عن سعادته بالوجود في جامعة أسيوط، والتي تعد واحدة من أقدم، وأعرق الجامعات المصرية، موجّها خالص شكره للجامعة على استضافتها ودعوتها للمشاركة في وقائع ورشة العمل المتخصصة، عن "المثانة المفتوحة عند الأطفال "، والتي نظمتها مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي، مشيدا بجهود وتميز الكوادر الطبية بها، وحرصهم على مواكبة كل ما هو جديد في هذا التخصص.

حضر اللقاء؛ الدكتور ياسر عبدالسلام رئيس قسم جراحة المسالك بكلية الطب، والدكتور عمرو أبو فدان أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية والتناسلية ونائب مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي، والدكتور أحمد عبدالحميد ممثلاً عن وحدة جراحة مسالك الأطفال بالمستشفى الجامعي.