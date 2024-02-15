ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في قطاع الأحوال المدنية، عن أنّ عاطلين لهما معلومات جنائية، وربة منزل، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة والترويج لنشاطهم الإجرامي على فيس بوك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة، وأكلاشيهات، والأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة في التزوير، و6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و4 كارنيهات مزورة، واتخذت الإجراءات القانونية.