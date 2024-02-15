نائب بـ«الشيوخ»: زيارة الرئيس التركي إلى مصر تخدم الدولتين اقتصاديا

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تكللت بمكاسب كبيرة تخدم الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، حيث إن البلدين لديهما مقومات لتحقيق محور التنمية المشترك، خاصة إن مصر هي الشريك الإفريقي الأول والرئيسي بالنسبة لأنقرة.

وأكد وهبة، في بيان له اليوم، أن زيارة الرئيس التركي ستنعكس إيجابياً على الدول العربية بالجوار، إضافة إلى إنهاء حالة الاستقطابات القائمة في الشرق الأوسط وبناء علاقات أكثر استقراراً.

القاهرة وأنقرة لهما جهودًا كبيرة في الملف الليبي

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن القاهرة وأنقرة لهما جهودًا كبيرة وواضحة فيما يتعلق بالملف الليبي، بجانب ملفات سوريا والعراق واليمن، والعمل على تعديل الأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالطاقة.

التهجير القسري للفلسطينيين

ونوّه وهبة بأن تطورات المشهد الإقليمي يتطلب مزيد من التنسيق لتعزيز جهود الحفاظ على الأمن القومي، خاصة في ظل تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي، واستمرار الاحتلال في إطلاق النار في غزة ومحاولة تنفيذ خطة الإبادة الجماعية في القطاع.