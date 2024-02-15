رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نائب بـ«الشيوخ»: زيارة الرئيس التركي إلى مصر تخدم الدولتين اقتصاديا

كتب:

محمد أباظة
02:30 م | الخميس 15 فبراير 2024
النائب إيهاب وهبة

النائب إيهاب وهبة

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تكللت بمكاسب كبيرة تخدم الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، حيث إن البلدين لديهما مقومات لتحقيق محور التنمية المشترك، خاصة إن مصر هي الشريك الإفريقي الأول والرئيسي بالنسبة لأنقرة.

وأكد وهبة، في بيان له اليوم، أن زيارة الرئيس التركي ستنعكس إيجابياً على الدول العربية بالجوار، إضافة إلى إنهاء حالة الاستقطابات القائمة في الشرق الأوسط وبناء علاقات أكثر استقراراً.

القاهرة وأنقرة لهما جهودًا كبيرة في الملف الليبي

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن القاهرة وأنقرة لهما جهودًا كبيرة وواضحة فيما يتعلق بالملف الليبي، بجانب ملفات سوريا والعراق واليمن، والعمل على تعديل الأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالطاقة.

التهجير القسري للفلسطينيين

ونوّه وهبة بأن تطورات المشهد الإقليمي يتطلب مزيد من التنسيق لتعزيز جهود الحفاظ على الأمن القومي، خاصة في ظل تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي، واستمرار الاحتلال في إطلاق النار في غزة ومحاولة تنفيذ خطة الإبادة الجماعية في القطاع.

اقرأ المزيد:

عضو بـ«الشيوخ»: زيارة أردوغان إلى مصر تؤسس لبناء علاقات قوية بين البلدين

«المؤتمر»: زيارة أردوغان إلى مصر ترسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية

عضو بـ«مستقبل وطن» عن زيارة أردوغان إلى القاهرة: تعكس مكانة مصر في المنطقة

عضو بـ«النواب»: زيارة أردوغان تظهر موقفا موحدا لمصر وتركيا تجاه حرب غزة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.