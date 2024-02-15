«العمل»: نواصل حصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية

تواصل وزارة العمل عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الوادي الجديد، منوهة إلى أنّه ذلك يتم من خلال مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية العمل بالوادي الجديد، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً.

وأضافت وزارة العمل، في بيان لها، أنَّ جرى استئناف عمليات تسجيل العمالة غير المنتظمة تمهيدًا للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات العامة بوزارة العمل، والتي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

تكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أنَّ تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

استمرار عمليات الحصر والتسجيل

وأكّد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادب الجديد، في تقرير للوزارة، أن المكاتب التابعة لها عملت على حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة الخارجة في جامعة الوادي الجديد، ومجمع المصالح الحكومية المميكن ومنشآت أخرى، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

ونوه إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة في كل المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.