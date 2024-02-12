منحة 1000 جنيه لهذه الفئة.. وإعلان موعد الصرف اليوم| عاجل

يعقد مجلس إدارة صندوق إعانة الطوارئ للعمالة بالقطاع الخاص اجتماعا اليوم، لمناقشة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي.

أول بنود صندوق الإعانة

وقالت مصادر مطلعة إن منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه، ستكون أول بنود صندوق إعانة ورعاية العمالة غير المنتظمة، عقب صدور قرار الموافقة عليه من مجلس الوزارء بعد الحصول على تصويت البرلمان، بإنشاء المجلس الذي وجه به الرئيس، لرعاية وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لفئة العمالة غير المنتظمة.

وأضافت المصادر أن هناك حوالي 2.5 مليون عامل سستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 1000 جنيه، عقب إنشاء الصندوق.

وأقر قانون العمل الصادربرقم 12 لسنة 2003 منحا للعمالة غير المنتظمة، كنوع من المساعدة والرعاية والحماية لهذه الفئة، تقدمها لهم الحكومة والسلطة المختصة، بالعمالة الموسمية وعمالة القطاع الخاص، والعمالةغير المنتظمة، وهي وزارة العمل.

6 منح للعمالة غير المنتظمة في السنة

ومن بين المنح التي تصرفها الحكومة للعمالة غير المنتظمة، منحة المدارس، ومنحتين في عيدي الفطر والأضحى، ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة الزواج ومنحة إعانة الوفاة للعائل، إذ تتراوح منح العمالة غير المنتظمة ما بين 500 إلى 1000 جنيه، حسب ظروف ومناسبة كل منحة.