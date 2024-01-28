ما هي الأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة؟.. 3 فئات مستحقة

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي بالأوراق المطلوبة وكيفية التقديم لتأمين العمالة غير المنتظمة، وذلك بهدف توفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئة.

وتمثلت الأوراق المطلوبة في تقديم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي في دائرة نشاط المؤمن عليه مرفقا بالمستندات التالية:

الأوراق المطلوبة

- شهادة ميلاد المميكنة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك المؤمن عليه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وفقا للنموذج رقم (1) المرفق ويمكن معرفته من هنا.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة من هنا.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق من هنا.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.

مستحقي العمالة غير المنتظمة

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، في تصريحات سابقة، إن العمالة غير المنتظمة تشمل أكثر من فئة، ويجرى تقسيمهم من منظور التأمين الاجتماعي إلى فئتين، وهما عمال مقاولات وتشييد وبناء وعمال الملاحات والمحاجر، والفئة الثانية في عمال النقل البري من السائقين، وفئة العمالة المتجولة مثل الباع المتجول أو الحلاق فهم ليس لهم صاحب عمل، موضحا أن اشتراكات التأمين عبارة عن حصة يدفعها صاحب العمل وحصة يدفعها العامل، وفي حالة العمالة غير المنتظمة لا يوجد صاحب عمل.

وأوضح أنه وفقا للمادة 148 في قانون المعاشات الجديد المطبق منذ 1 يناير 2020، والذي حدد أن أجر العمالة غير المنتظمة ليكون على أساس أقل أجر في الدولة، ويجرى التأمين عليهم بأقل مبلغ يقبل التأمين عليه على أن يدفع 9% من دخله خلال الشهر، وتقوم الدولة في المقابل بوضع حصة صاحب العمل.