حملات لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل في الوادي الجديد

نظمت مديرية العمل في محافظة الوادى الجديد، من خلال التعاون بين وحدة العمالة غير المنتظمة، ومكتب عمل مدينة الخارجة، ومكتب السلامة والصحة المهنية، حملة تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة، وذلك في مجمع المصالح الحكومية المميكن، وجامعة الوادي الجديد، ومنشآت أخرى، تمهيداً لتسجيلهم في قاعدة بيانات مديرية العمل، لشمولهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها لتلك الفئة.

ندوة عن السلامة المهنية

ونظمت المديرية كذلك ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بإدارة الرعاية والأمومة بمدينة الخارجة، بحضور 25 من العاملين تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، حيث تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكذلك كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية (طفايات الحريق)، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل في الوادى الجديد، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة، تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت بالمحافظات، واستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي يتم توفيرها لتلك الفئة بشكل دوري من المديريات بالمحافظات، وكذلك التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العنصر البشري والممتلكات من مخاطر بيئة العمل.

جهود مكاتب التفتيش العمالي

وأضاف مدير المديرية، استمرار تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها لخدمة المجتمع والمنشآت الموجودة به، وتفعيل مهامها المنوط القيام بها لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل تحت إشراف الإدارات المركزية المعنية بالوزارة ، وتحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.