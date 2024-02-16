«معلومات الوزراء»: ارتفاع الوظائف الرقمية إلى 92 مليون فرصة عمل بحلول 2030

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ المنتدى الاقتصاد العالمي في ورقته الأولى ضمن سلسلة «آفاق الوظائف الرقمية العالمية» توصل إلى أنّ تطوير التكنولوجيا واعتمادها، والتحول الأخضر، وظروف الاقتصاد الكلي، أدى إلى إحداث تحول في أسواق العمل العالمية، نحو مزيد من الوظائف الرقمية.

218 نوعًا من الوظائف من أصل 5400 وظيفة ستصبح وظائف رقمية عالمية

وأوضح التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع « فيسبوك» أنّ نحو 218 نوعًا من الوظائف من أصل 5400 وظيفة ستصبح وظائف رقمية عالمية، يشغلها نحو 73 مليون عامل من إجمالي 820 مليون عامل على مستوى العالم، وذلك وفقًا لإحصاءات العمالة المهنية لمنظمة العمل الدولية.

زيادة صافية قدرها 14 مليون وظيفة ذات أجور مرتفعة

ولفت التقرير إلى أنّ الوظائف ذات الدخل المرتفع ستشمل أكثر من 75 ألف دولار، بينما ستضم الوظائف ذات الدخل المنخفض نسبيًا 42.5 ألف دولار، وبحلول عام 2030 سترتفع الوظائف الرقمية إلى 92 مليون وظيفة، ويتوقع زيادة صافية قدرها 14 مليون وظيفة ذات أجور مرتفعة، مقابل انخفاض قدره مليون وظيفة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة.