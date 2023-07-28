رئيس جزر القمر: روسيا أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التكنولوجيا الرقمية

قال عثماني غزالي، رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، إنّه في مجال التكنولوجيا الرقمية أحرزت روسيا تقدما ملحوظا، وعلينا أن نهيّئ موارد بشرية للعمل في هذا المجال كي نعزز ونحافظ على التنمية المستدامة بإشراك جماهير الشباب.

وأضاف «غزالي»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه فيما يخص السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان نقيم عاليا شركاءنا في الخارج لكن نطلب من الآخرين عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونناضل ضد التغيرات غير الشرعية؛ لأنّ الأشياء التي قد تحدث في قارتنا لا تصب في مصلحة دولنا، والاتحاد الأفريقي يدين ما يحدث في النيجر، وونضم بذلك للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أنّ جزر القمر حصلت على فرصة لتدريب مئات الطلاب في جامعة الاتحاد السوفيتي وحاليًا هذه الكوادر يحتلون مناصب مهمة في هيئاتنا الحكومية والأوساط العملية وبعضهم هم جزء من وفدي مترجمين ولذلك نشكر على روسيا على التعاون الوثيق والمثمر، وإنني على يقين بأن شركائي المتواجدين في هذه القاعة شاكرون لروسيا وينوون إلى تكثيف التعاون معها.