«الصحة» توجه رسالة مهمة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن حماية الأطفال خلال فترة التقلبات الجوية، التى تشهدها البلاد، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطنين.

كيفية حماية الأطفال خلال التقلبات الجوية؟

قالت الوزارة، في تقرير رسمي لها عممته على مديريات الشؤون الصحية، على أولياء الأمور ضرورة الحرص خلال فترة التعرض لموجات البرد الاهتمام بالتغذية الجيدة، وعدم تخفيف ملابس الأطفال وتقوية الجهاز المناعي لهم، من خلال المشروبات للحماية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

لابد من تغطية الأطفال باللحاف والبطانيات الثقيلة

وتابعت «الصحة»: «لابد من تغطية الأطفال باللحاف والبطانيات الثقيلة خلال فترة التقلبات الجوية، وخلال فترات النوم، مشيرة إلى أهمية عدم اصطحاب الأطفال خارج المنازل، أثناء التقلبات الجوية وبرودة الطقس.

أوضحت أنه في حال الحاجة لخروجهم خارج المنازل لابد من إلباس الرضع والأطفال الصغار ملابس ثقيلة مناسبة، وضرورة الحرص على تغطية رأس وعنق الطفل وتدفئتهما.

وطالبت وزارة الصحة ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل الأيدي، والبعد عن الزحام، لافتة إلى أهمية الحرص على البعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، أو ارتداء الكمامات في حال التعامل اليومي.