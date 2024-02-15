التحقيق في شكوى مريض أثناء جولة مفاجئة لمسؤولي «الصحة» بمستشفى العجوزة

تفقدت قيادات وزارة الصحة والسكان- في زيارة مفاجئة- مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة المعروف باسم «مستشفى العجوزة» التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة بدأت بتفقد قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث اطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتناسب أعداد الأطباء والتمريض مع متوسط معدلات تردد المرضى.

تفقد قسم العيادات الخارجية

وأضاف «عبدالغفار» أن القيادات تفقدت قسم العيادات الخارجية، والذي يضم تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والكلى والمسالك، والرمد، والأنف والأذن، والروماتيزم، والجهاز الهضمي، والباطنة، والأمراض الصدرية، والجلدية، والنساء والتوليد.

التحدث مع المرضى في قسم العيادات الخارجية

وتابع «عبدالغفار» أن الجولة التفقدية ركزت أيضا التحدث مع المرضى في قسم العيادات الخارجية، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، والتشديد على التعامل الفوري مع شكوى إحدى المرضى، وفتح تحقيق عاجل في سبب الشكوى، كما وجه بزيادة أعداد فرق خدمة المواطنين في المستشفى.

ولفت «عبدالغفار» إلى انتقاد زيادة أعداد الأطباء في عيادة الأسنان عن الاحتياج الفعلي للمستشفى، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على مستشفيات أخرى، حسب الاحتياج، لضمان التوزيع العادل للخدمات الطبية.

كما تفقدت قيادات الوزارة قسم الرعايات المركزة، واطلعوا على تقارير المتابعة الطبية لعدد من المرضى، ويضم القسم 38 سريرا، تشمل الرعاية العامة، ورعاية القلب، ورعاية جراحة القلب المفتوح، ورعاية الكلى، والعزل.

يذكر أن مستشفى العجوزة يضم 130 سريرا في القسم الداخلي، بالإضافة إلى قسم الكلى بسعة 47 ماكينة غسيل كلى، كما يضم المستشفى قسم أشعة متطور، ووحدة قسطرة قلبية تعمل بكفاءة، ووحدة للعلاج الطبيعي، ومعامل تحاليل طبية، مدرسة ومعهد للتمريض.