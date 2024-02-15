«الصحة»: فحص 3.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا» منذ نوفمبر الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وفحص 3 ملايين و103 ألاف و529 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم.

فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

وقال «عبدالغفار» إن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين في الدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة، تحول إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي في جميع محافظات الجمهورية.

الفرق الطبية المشاركة في المبادرة

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أنّ الفرق الطبية المشاركة في المبادرة دُربت على بروتوكولات الفحص والتشخيص، وكذلك على معايير مكافحة العدوى.

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة اتخذت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي في المحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن 106 للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.