وزارة الصحة تحدد طريقة الاستعلام عن قوائم الانتظار: جميع الخدمات مجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن كيفية الاستعلام عن مبادرة قوائم الانتظار والتداخلات الجراحية التي تتمّ من خلالها، موضحة أنَّه يمكن الاستعلام من خلال موقع رسمي جرى تدشينه بالتزامن مع انطلاق المبادرة، وذلك للاطلاع على تفاصيل المبادرة من خلال هذا الرابط.

وزارة الصحة تحدد طرق الاستعلام عن مبادرة قوائم الانتظار

وأكّدت وزارة الصحة والسكان أنَّ جميع الخدمات المقدمة من خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تقدم بشكل كامل ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية خلال رحلة الكشف والعلاج وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة، إذ يجرى ذلك بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، لافتة الى أنَّ الجهات المعنية بالتعاون مع الوزارة عملت على رفع مستوى الأداء داخل المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية من خلال التدريب المستمر لـ الكوادر الطبية.

الخط الساخن لمبادرة قوائم الانتظار

ودشنت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15300 لاستقبال جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة، بالإضافة الى استقبال بيانات المواطنين غير القادرين على التعامل مع الموقع الإلكتروني، موضحة أنَّ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ساهمت منذ انطلاقها في الربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي بناءا على السعة الاستيعابية لكل مستشفى.