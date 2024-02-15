«التعليم» تصدر خطة جديدة لتقييم الطلاب في المدارس الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية، وفقا لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي، لطلاب التعليم الفني الصف الأول والثاني والثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية.

التقييم بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات

وأكدت الوزارة أنه تنفيذا للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من الوزير بأعمال التحقق الخارجي لضمان صحة وموثوقية عمليات وقرارات التقييم، والتأكد من فعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.

وأشارت إلى أنه سيجرى تنفيذ الزيارة الأولى لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من السبت 17 فبراير حتى الثلاثاء 20 من نفس الشهر، لذا يرجى التوجيه المدير عام التعليم الفني بما يلي:

- تنفيذ أعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة، وفقا للجدول.

- التنبيه على مسئولي لجنة متابعة منهجية الجدارات بإبلاغ المكلفين بتلك الزيارات، مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين، وإرسالها إلى اللجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالوزارة بحد أقصى الاثنين 26 فبراير.

- توفير أماكن إقامة (استراحة) للقادمين من محافظات اخري لأعمال التحقق بمدارسكم خلال فترة الزيارة.

- يراعى صرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين من محافظتكم بالإدارات التعليمية / المديرية.

- على المكلف بأعمال التحقق الخارجي، تسليم النسخة الورقية من التقرير الي السيد مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارة التحقق الخارجي علي الواتس (WhatsApp) فور الانتهاء من تنفيذ الزيارة الى منسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك بحد أقصى الخميس 22 فبراير.