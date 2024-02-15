«دا سيلفا»: اتفقت مع الرئيس السيسي على رفع علاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن اللقاء الذي عقده مع الرئيس السيسي، اليوم، شهد مناقشة الموضوعات والإجراءات التي من شأنها زيادة التعاون الثنائي وأيضا في المحافل متعددة الأطراف، موضحا أنه اقترح على الرئيس السيسي، رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

أضاف «دا سيلفا»، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «حجم المبادلات التجارية الحالي ملياري دولار فقط، وهذا قليل جدا بالنظر إلى أهمية اقتصاد البلدين وحجم المجتمعين، ووفقا لما قاله الرئيس السيسي، نحن نريد بناء علاقة تجارية يستفيد منها الطرفان».

وتابع: «ما نريده هو أن نشتري من مصر ونبيع لمصر، والنتيجة النهائية يجب أن تكون مفيدة للطرفين، وتحقق حجما تجاريا متوازنا ويصب في مصلحة اقتصاد البلدين».