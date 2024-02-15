خبير في العلاقات الدولية: زيارة رئيس البرازيل لمصر مهمة في ظل الظروف العالمية

قال طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للقاهرة اليوم والتي تعتبر الزيارة الرسمية الأولى، جاءت في وقت مهم للغاية، في ظل الظروف السياسية الصعبة وما يحدث في غزة والعالم أجمع، مشيرا إلى أنه أول رئيس برازيلي يزور مصر منذ 20 عاما.

زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للقاهرة اليوم

وأضاف «البرديسي» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الزيارة تُدشن العلاقات التاريخية بين البلدين منذ 100 عام، بجانب أنها مرحلة جديدة فارقة فيما يتعلق بالثقل الاستراتيجي لكلا البلدين.

تطوير العلاقات البينية المصرية البرازيلية

وتابع أنّ التباحث في هذه الزيارة يأتي في نقاط عديدة أهما ما يتعلق بدعم وتطوير العلاقات البينية المصرية البرازيلية، وإصلاح المنظومة العالمية، أيضا فيما يتعلق بالعضوية التي باتت تتمتع بها كلا من مصر والبرازيل في مجموعة البريكس، بالإضافة إلى رؤية مصر للكثير من القضايا، خاصة القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأكمل: «العضوية في البريكس تدفع مصر والبرازيل لمزيد من التقارب والتعارف على المزايا التنافسية والفرص الواعدة التي تتمتع بها الدولتين، وأيضا مصر دائما ما يُحتفى بها وتُدعى كضيف في قمة الـ20، ومما لا شك فيه أن البرازيل تأتي في مقدمة القوى الصاعدة والتي سيكون لها دور كبير على المستوى السياسي والاقتصادي».