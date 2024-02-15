أستاذ اقتصاد: نتوقع زيادة الفرص الاستثمارية بين مصر والبرازيل

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنَّ العلاقات المصرية البرازيلية في إطارها الثنائي أو الإقليمي تمكننا من التنبؤ بالوضع المستقبلي لهذه العلاقات، مثل نمو العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الفرص الاستثمارية المتبادلة والمستقبل الواعد لحجم العلاقات الاقتصادية، خاصةً مع انضمام مصر لتكتل «بريكس»، خاصة أن البرازيل أحد الدول الأعضاء المؤسسة له.

أضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذا التكتل يشارك بثُلث الناتج العالمي، بل ويهيمن على ما بين 80 إلى 85% من موارد الطاقة على مستوى العالم، وهي إشارات للزيادة المطردة المتوقعة بين البلدين في الفرص الاستثمارية الواعدة على خلفية توطيد العلاقات المصرية البرازيلية.

وتابع: «متوقع مزيد من الفرص الاستثمارية بقطاعات عديدة لاختلاف الهيكل السلعي لاقتصاد البلدين، ما يزيد فرص التبادل التجاري، كما تتمتع البرازيل بميزة نسبية بقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الأخضر على مستوى العالم».