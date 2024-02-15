«يستحق حياة أفضل».. طفل يجمع 120 ألف دولار لنادل في مطعم

صداقة من نوع نادر جمعت بينهما، على الرغم من أنّ عمره لم يتعد 8 سنوات، إلا أنّ عقله الصغير استوعب أنّ هناك من يمر بأزمة وعليه مساعدته، ليقرر جمع مبلغ مالي كبير ومفاجأة صديقه به، في واقعة أثارت تعاطف رواد السوشيال ميديا.

كايزن هانتر، طفل يعيش في بلدة ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية، اعتاد على الذهاب إلى أحد المطاعم في نهاية كل أسبوع رفقة عائلته، ودائمًا ما يقدم لهم الوجبات، نادل يدعى ديفونتي جاردنر، ومع مرور الوقت، نشأت صداقة بين الصغير والنادل لأنه كان يلعب معه باستمرار ويقدم له طبقه المفضل «بطاطس مقلية بالجبن وبيض بالجبن».

صداقة تجمع بين طفل ونادل

تحكي فيتوريا هانتر، والدة كايزن، وتعمل وكيلة عقارية، أنها اعتادت الذهاب مع صغيرها إلى مطعم محلي في بلدتها، وكان «ديفونتي» هو من يخدمهما باستمرار، وكان لطيفًا للغاية ويلعب مع ابنها دائمًا ويتفقد أحوال الأسرة، وفق موقع «TODAY»، وصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

علمت الأم البالغة من العمر 35 عامًا، أنّ النادل يمر بظروف سيئة، إذ يعيش في شقة صغيرة مع زوجته وابنتيه الصغيرتين، ولا يوجد لديه نقود تكفي لسداد الديون: «وجدت ابني يحدثني عن ديفونتي وأنه يمر بظروف صعبة، وأصر على إنشاء صفحة لجمع التبرعات له»، وصف الصغير، النادل، بأنه أب متفاني في عمله وعليه قطع مسافة طويلة للوصول إلى العمل يوميًا.

«كايزن» يجمع 120 ألف دولار لصديقه

جمع «كايزن» بمساعدة والدته نحو 120 ألف دولار، إذ دشن صفحة لجمع التبرعات بعنوان «ساعد ديفونتي في الحصول على سيارة عائلية»، وكان يقصد من ذلك سيارة متنقلة تصلح للعيش فيها «كارفان»: «بفضل جهود صديقي الصغير، أصبحت حياتي وأسرتي أكثر استقرارًا، وأريد أن ألحق ابنتي بمدرسة جيدة»، وفق حديث «ديفونتي» لـ«TODAY».