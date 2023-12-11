صوت المستقبل.. «محمد» و«أحمد» شابان جمعتهما الصداقة ولجنة انتخابية واحدة

«محمد» و«أحمد» صديقان في مقتبل العمر، وقفا أمام مدرسة الشهيد طيب محمد جمال في المنيل، ليبدآ أول تجربة انتخابية في حياتهما، كانا متحمسين للغاية، شعور المسئولية يسيطر عليهما.

كان «محمد سعيد»، صاحب الـ25 عامًا سعيدًا أنَّه سيتمكّن أخيرًا من ممارسة حقه في التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، لقد شجعته والدته على ذلك، وأخبرته أن صوته أمانة يجب أن يؤديها.

أما «أحمد كمال» الشاب ذو الـ24 عامًا، فكان متوترًا بعض الشيء، لكنه كان متحمسًا أيضًا، لم يكن يعلم ماذا يتوقع من التجربة، لكنه كان مصممًا على أن يكون جزءًا منها.

دخلا المدرسة، وتبعهما أصدقاؤهما، كان هناك العديد من الشباب الآخرين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، كل منهم لديه شعوره الخاص بالمسؤولية والفخر.

بعد فترة وجيزة، خرج الصديقان من لجنتهما الانتخابية وهما يشعران بالسعادة والرضا، لقد أدلوا بأصواتهما، وساهما في اختيار مستقبل بلدهما.