بالأرقام.. مصر تحقق إنجازا تاريخيا في الصادرات الزراعية خلال 2023

شهد العام الماضي 2023 طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، حسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موضحة أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة، محققة إنجازًا تاريخيًا يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، بالأرقام كيف حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة على مدار عام 2023؟

الصادرات الزراعية المصرية في عام 2023

- 9 مليارات دولار: قيمة الصادرات الزراعية المصنعة والطازجة خلال عام 2023.

- 7.4 مليون طن: حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023.

- 5.1 مليار دولار: قيمة الصادرات الزراعية المصنعة خلال عام 2023.

- أكثر من 15%: نسبة مساهمة قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي.

- 400 سلعة زراعية جرى تصديرها إلى 160 دولة حول العالم.

- 93.. عدد الأسواق الدولية التي جرى فتحها على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

- 25 % من إجمالي العمالة المصرية في قطاع الزراعة.

أهم الأسواق الجديدة للصادرات

وجاءت أهم الأسواق الجديدة للصادرات الزراعية:

- اليابان.

- البرازيل.