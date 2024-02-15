رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بالأرقام.. مصر تحقق إنجازا تاريخيا في الصادرات الزراعية خلال 2023

كتب:

محمد سعيد الشماع
02:19 م | الخميس 15 فبراير 2024
الصادرات - صورة تعبيرية

الصادرات - صورة تعبيرية

شهد العام الماضي 2023 طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، حسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موضحة أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة، محققة إنجازًا تاريخيًا يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، بالأرقام كيف حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة على مدار عام 2023؟

الصادرات الزراعية المصرية في عام 2023

- 9 مليارات دولار: قيمة الصادرات الزراعية المصنعة والطازجة خلال عام 2023.

- 7.4 مليون طن: حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023.

- 5.1 مليار دولار: قيمة الصادرات الزراعية المصنعة خلال عام 2023.

- أكثر من 15%: نسبة مساهمة قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي.

- 400 سلعة زراعية جرى تصديرها إلى 160 دولة حول العالم.

- 93.. عدد الأسواق الدولية التي جرى فتحها على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

- 25 % من إجمالي العمالة المصرية في قطاع الزراعة.

أهم الأسواق الجديدة للصادرات 

وجاءت أهم الأسواق الجديدة للصادرات الزراعية:

- اليابان.

- البرازيل.

اقرأ المزيد:

كاتب صحفي: البرازيل سوق مهم أمام الصادرات المصرية في أمريكا اللاتينية

«الإحصاء»: 1.3% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023

خبير اقتصادي: صعود الصادرات المصرية علامة فارقة في ظل التحديات العالمية

كاتب صحفي: مصر حققت قفزة تاريخية في الصادرات السلعية بنهاية 2023
بقلم محمد سعيد الشماع