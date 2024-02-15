سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية بمزاد الوجه البحري

كشف أحمد رفعت العساسي، مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أعلى سعر لقنطار القطن في المحافظة، خلال أحدث مزاد علني أقيم اليوم في الوجه البحري بالإسكندرية.

وقال «العساسي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم إجراء المزاد على 20 مليونًا و255 ألفًا و904 قناطير قطن، ووصل أعلى سعر إلى 14 ألفًا و420 جنيهًا للقنطار الواحد.

أسعار قنطار القطن في المزاد العلني

وأشار مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أنّ أسعار قنطار القطن خلال المزاد العلني، جاءت على النحو التالي:

المركز الإداري - صان الحجر

- مركز التجميع:

رمسيس: 177 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و220 جنيهًا.

دهشور: 384 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و100 جنيه.

تانيس: 256 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و140 جنيهًا.

صان البحرية: 277 كيسًا، بسعر 14 ألفًًا و200 جنيه.

عكا: 274 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و240 جنيهًا.

صان القبلية: 510 أكياس، بسعر 14 ألفًا و240 جنيهًا.

مدينة صان الحجر: 630 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و20 جنيهًًا.

المركز الإداري - أبو كبير

- مركز التجميع:

خلف الله: 288 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و180 جنيهًا.

المركز الإداري - الحسينية

- مركز التجميع:

الحسينية ثان: 209 أكياس، بسعر 14 ألفًا و20 جنيهًا.

الظواهرية: 299 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و140 جنيهًا.

منشأة أبو عمر: 10 آلاف و202 كيس، بسعر 14 ألفًا و120 جنيهًا.

المركز الإداري - الزقازيق

- مركز التجميع:

أبو الأخضر: 1382 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و280 جنيهًا.

المركز الإداري - أولاد صقر

- مركز التجميع:

أبو عوينات: 706 أكياس، بسعر 14 ألفًا و180 جنيهًا.

إبراهيم حسن: 527 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و180 جنيهًا.

قليني السعدات: 1935 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و140 جنيهًا.

ترعة البطيخ: 821 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و205 جنيهات.

عبس: 567 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و205 جنيهات.

الفرايحة: 1081 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و250 جنيهات.

زور أبو الليل: 1191 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و205 جنيهات.

المركز الإدراي - ديرب نجم

- مركز التجميع:

دبيج: 642 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و300 جنيه.

منشية صفوت: 852 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و320 جنيهًا.

ميت يزيد: 380 كيسا، بسعر 14 ألفًا و420 جنيهًا.

أبو الشقوق: 1564 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و320 جنيهًا.

المركز الإداري - بلبيس

- مركز التجميع:

شبرا النخلة: 413 كيسًا، بسعر 14 ألفًا و220 جنيهًا.