سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024.. متى ينعقد المزاد الجديد؟

شهد سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024، ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع قرب إغلاق منظومة تداول القطن الجديدة، بنهاية الموسم، حيث ارتفع سعر القنطار لينعش جيوب المزارعين، فيما زادت كميات القطن المعروضة بالمزادات للاستفادة من تلك الزيادة، بينما ينتظر الكثيرون موعد مزاد القطن المقبل، إذ تبقى مزادين فقط على غلق المنظومة نهائيًا بمزاد يوم 28 فبراير.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 بحسب بيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري في المزاد العلني الأخير، بالإضافة إلى إجمالي ما تم بيعه من الذهب الأبيض.

مزاد القطن في الدقهلية 2024

وشهد مزاد القطن في الدقهلية 2024 الأخير، بيع نحو 11 ألفًا و114 كيسًا بإجمالي 13 ألفًا و551 قنطارًا و617 كيلو من الذهب الأبيض من صنف «سوبر جيزة 94»، إذ بلغ سعر فتح المزاد بدءًا من 5 آلاف و500 جنيه للقنطار.

أسعار القطن اليوم وجه بحري

وتضمن مزاد تحديد أسعار القطن اليوم وجه بحري، سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 والذي تراوح بين 13 ألفًا و420 جنيهًا وحتى 14 ألفًا و200 جنيه كالتالي:

- مركز المنصورة.. سجل سعر قنطار القطن 13 ألفًا و850 جنيها.

- مركز المنزلة.. تراوح سعر قنطار القطن بين 13 ألفًا و420 وحتى 13 ألفًا و620 جنيهًا.

- مركز السنبلاوين.. تراوح سعر قنطار القطن بين 13 و780 وحتى 13 ألفًا و980 جنيهًا.

- مركز أجا.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 14 ألفًا و20 جنيهًا.

- مركز ميت سويد.. تراوح سعر قنطار القطن اليوم بين 13 ألفًا و780 وحتى 14 ألفًا و40 جنيهًا.

- مركز بلقاس.. تراوح سعر قنطار القطن اليوم بين 13 ألفًا و950 وحتى 14 ألفًا و100 جنيهًا.

- مركز طلخا.. سجلت أسعار القطن اليوم نحو 14 ألفًا و80 جنيهًا للقنطار الواحد.

- مركز الحفير.. تراوح سعر قنطار القطن اليوم بين 14 ألفًا و40 وحتى 14 ألفًا و100 جنيه.

- مركز شربين.. تراوح سعر قنطار القطن ما بين 14 ألفًا و100 جنيه وحتى 14 ألفًا و200 جنيه.

موعد مزاد القطن القادم

وبحسب بيان منظومة تداول القطن، فإنّه من المقرر أن يكون موعد مزاد القطن المقبل في الوجه البحري، غدًا الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، حيث يعقد في مقر هيئة تحكيم واختبارات القطن في سموحة بمحافظة الإسكندرية، بينما يعقد آخر مزاد للقطن الأربعاء الموافق 28 فبراير.