سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ.. كم سجل صنف «جيزة 94»؟

ارتفع سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، بالتزامن مع اقتراب نهاية الموسم، بحسب مزاد القطن الأخير، إذ جرى بيع 29684 كيسًا بإجمالي وزن 38945 قنطارًا منها، وفقًا لبيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري بالمزاد العلني الأخير، ومن المقرر أن يُعقد مزاد القطن القادم يوم الخميس المُقبل، الموافق 15 فبراير الجاري، في مقر هيئة التحكيم واختبارات القطن بسموحة في محافظة الإسكندرية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، وفقًا لما ورد في مزاد القطن الأخير وذلك لمختلف الأصناف، فضلًا عن إجمالي كميات الذهب الأبيض التي تم توريدها.

أسعار القطن اليوم كفر الشيخ

وسجلت أسعار القطن اليوم كفر الشيخ ما بين 12020 حتى 16660 جنيهًا، إذ اختلفت باختلاف النوع والجودة والصنف، ودرجة النقاوة.

مزاد القطن في كفر الشيخ

وتضمن مزاد القطن في كفر الشيخ، بيع 25617 كيسًا بإجمالي 33347 قنطارًا، منها 14292 كيسًا بإجمالي 18994 قنطارًا من صنف «سوبر جيزة 94 تجاري»، إضافة إلى بيع 11325 كيسًا، بإجمالي 14353 قنطارًا من صنف «سوبر جيزة 94 إكثار»، و4067 كيسًا بإجمالي 5598 قنطارًا من صنف «اكسترا جيزة 96».

أسعار القطن اليوم وجه بحري

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ لصنف «إكسترا جيزة 96» الآتي:

- مركز سيدي سالم.. تراوح ما بين 15 ألفًا وحتى 16 ألفًا و660 جنيهًا.

- مركز فوة.. تراوح ما بين 16 ألفًا و40 وحتى 16 ألفًا و140 جنيهًا.

سعر قنطار القطن في مصر

وفيما يخص سعر قنطار القطن في كفر الشيخ لصنف «سوبر جيزة 94» فقد جاءت كالآتي:

مركز الرياض.. سجل سعر قنطار القطن ما بين 14 ألفًا و360 حتى 14 ألفًا و400 جنيهًا.

مركز بيلا.. سجل سعر قنطار القطن ما بين 14 ألفًا و360 وحتى 14 ألفًا و420 جنيهًا.

مركز الحامول.. سجل سعر قنطار القطن ما بين 14 ألفًا و360، وحتى 14 ألفًا و400 جنيهًا.

مراقبة الرياض.. سجل سعر القنطار 14 ألفًا و320 جنيهًا.

مراقبة الحامول.. تراوح بين 12 ألفًا و20 وحتى 14 ألفًا و240 جنيهًا.

ترسيدي سالم.. تراوح بين 14 ألفًا وحتى 14 ألفًا و100 جنيهًا.

مراقبة سيدي سالم.. تراوح بين 14 ألفًا و20 وحتى 14 ألفًا و360 جنيهًا.

كفر الشيخ.. تراوح بين 14 ألفًا و290 وحتى 14 ألفًا و480 جنيهًا.

بلطيم.. سجل 14 ألفًا و220 جنيهًا.

قلين.. تراوح بين 14 ألفًا و500 وحتى 14 ألفًا و520 جنيهًا.

دسوق.. تراوح بين 14 ألفًا و345 وحتى 14 ألفًا و980 جنيهًا.

الرياض.. سجل 14 ألفًا و345 جنيهًا.