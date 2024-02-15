تفاصيل زيارة رئيس البرازيل وقرينته للأهرامات.. وصفها بالموقع الأثري الإنساني

سلط عدد من الصحف البرازيلية، الضوء على زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى مصر، التي بدأها بزيارة الأهرامات رفقة قرينته جانجا لولا دا سيلفا، تزامنا مع مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل ومصر.

تفاصيل زيارة الرئيس البرازيلي للأهرامات

ذكرت صحيفة «metropoles» البرازيلية، إن الرئيس البرازيلي وقرينته قاما بزيارة الأهرامات والمتحف الكبير، وبثت مقاطع فيديو للحظة تواجده في منطقة الأهرامات أمس.

ونشرت صفحة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الرسمية، لقطات من زيارته لمنطقة الأهرامات، ودون عليها: «في زيارة إلى القاهرة، هناك نزهة في أهرامات الجيزة، وهي موقع أثري إنساني كبير.. سنزور أيضًا متحفًا جديدًا على سفح الأهرامات».

مراسم استقبال الرئيس البرازيلي

وعقب زيارة الرئيس البرازيلي لمنطقة الأهرامات، بساعات، جرى استقباله من جانب الرئيس السيسي، في مراسم رسمية، لدى وصوله قصر الاتحادية، تبعه عقد مؤتمر صحفي مشترك، هاجم فيه «دا سيلفا» دولة الاحتلال الإسرائيلي قائلا إنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة، وتستمر في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.

أكد رئيس البرازيل، أن زيارته إلى مصر تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وبلدان إفريقيا والشرق الأوسط، إذ تلعب العلاقات مع مصر دورا مهما وفريدا في هذه الاستراتيجية.