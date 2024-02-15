دبلوماسي: استقبال السيسي لنظيريه التركي والبرازيلي خلال 24 ساعة يؤكد الثقل المصري

علق السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لنظيره البرازيلي لولا دي سليفا، قائلا: إن البرازيل دولة من الدول ذات الثقل في العالم، إلى جانب ثقلها في إقليمها، لافتا إلى أنها قوة صناعية واقتصادية لا يستهان بها، كما أن الرئيس البرازيلي له مواقف محترمة تجاه القضايا العربية وتجاه فلسطين وتجاه الموقف في منطقة الشرق الاوس، ومن ثم يعني أن هذه الزيارة لها أهمية خاصة.

زيارة الرئيسين التركي والبرازيلي خلال 24 ساعة

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لـ«الوطن» إلى أن مصر شهدت خلال أقل 24 ساعة زيارات لرئيسين لهم وزن وثقل على الساحة الدولية هما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التركي، والرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا وهو ما يعكس الوعي العالمي بخطورة الموقف في الشرق الأوسط، وخطورة المواقف الإسرائيلية المتعنتة.

دعم دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح أن زيارة الرئيسين التركي والبرازيلي تؤكد أن مصر تلعب دورا محوريا يجب دعمه والالتفاف حوله، ومن ثم كانت هذه الزيارات لرؤساء دول لها ثقلها على الساحة الدولية، مؤكدا أن الدبلوماسية هي فتح قنوات الاتصال مع أعضاء المجتمع الدولي، وفتح قنوات اتصال مع دولة كبيرة وذات ثقل هو مكسب لمصر ومكسب للبرازيل.