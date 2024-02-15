«المؤتمر»: زيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى القاهرة، تاريخية ومهمة، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدى القرن الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

زيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر تاريخية

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتحمل رسالة دعم لموقف مصر من القضية الفلسطينية ولجهودها لإحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

بناء شراكات مع الدول

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يوظف العلاقات التاريخية لبناء شراكات مع كل دول العالم، فضلا عن الاستفادة من التجارب التنموية في كل دولة، والزيارة تكشف مدى النجاح الذي حققته مصر على المستويين الدولي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية السياسية المتزنة التي يمارسها الرئيس السيسي، ودور مصر البارز على الساحة الدولية.