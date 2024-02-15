رمضان 2024.. بوستر مجمع جديد لأبطال مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

طرح الحساب الرسمي لمنصة WATCHIT، على «إنستجرام»، بوستر جديدا لمسلسل حق عرب، الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي، سباق رمضان 2024.

البوستر الرسمي لـ حق عرب

وكتب حساب WATCHIT: «انتظروا النجم أحمد العوضي في مسلسل حقعرب على WATCHIT».

بوستر مجمع لأبطال مسلسل حق عرب

ظهر على البوستر مجموعة من أبطال المسلسل وهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد وصبري فواز، وذلك بعد أن طرحت الشركة المنتجة عددا من البوسترات لكل بطل من أبطال المسلسل.

دور العوضي في مسلسل حق عرب

ويجسد أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل شخصية «عرب» الذي يعمل لدى الفنان رياض الخولي، الذي يمتلك خلال أحداث المسلسل مخزن أخشاب، ويتعرض لحادث ويتمكن «عرب» من إنقاذه.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.