تفاصيل مسلسل «حق عرب» لأحمد العوضي.. يعرض في سباق دراما رمضان المقبل

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني، الذي يشارك فيه عدد من المسلسلات، من بينها مسلسل «حق عرب» بطولة الفنان أحمد العوضي.

تفاصيل مسلسل «حق عرب» لأحمد العوضي في رمضان

مسلسل «حق عرب» يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي، البطولة المطلقة في الدراما للمرة الأولى، بعد النجاحات التي حققها السنوات الماضية بثنائيته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ويجسد أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل شخصية «عرب» الذي يعمل لدى الفنان رياض الخولي، الذي يمتلك خلال أحداث المسلسل مخزن أخشاب، ويتعرض لحادث ويتمكن «عرب» من إنقاذه.

ويشارك مع العوضي في مسلسل «حق عرب» مجموعة من الفنانين من بينهم وليد فواز ورياض الخولي ووفاء عامر وأحمد صيام وسلوى عثمان ودنيا المصري وكارولين عزمي، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة «سينرجي».