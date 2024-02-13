رمضان 2024.. طرح بوسترات مسلسل حق عرب لأحمد العوضي (صور)

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة watch it، البوسترات الرسمية لعدد من أبطال مسلسل حق عرب الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني لعام 2024 عبر صفحتها على موقع الصور الشهير انستجرام.

طرح بوسترات مسلسل حق عرب

وجرى طرح بوسترات لكل من الفنانة دينا فؤاد التي ظهرت على البوستر بدور سيدة شعبية ترتدي عباءة خضراء وتربط منديلا على رأسها، وتم طرح بوستر أيضا للفنان رياض الخولي الذي ظهر بالجلبية الشعبي.

وهناك أيضا الفنانة وفاء عامر التي ظهرت بالعباءة الشعبي، وكذلك الفنان وليد فواز الذي ظهر بشكل مختلف على البوستر؛ إذ يضع شيئا على وجهه يخفي عينه اليمنى.

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.