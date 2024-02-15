تجديد الثقة لـ«عبد الناصر شهاوي» رئيسا لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد الثقة للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيساً للإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بناءً على موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

تجديد الثقة لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

تقدم الدكتور ياسر الوكيل، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، وجميع قيادات المنطقة ومعاهدها والعاملين بها؛ بأصدق التهاني والتبريكات للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمناسبة صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتجديد الثقة وتوليه فترة جديدة لرئاسة الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، تصديقاً على نيله ثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

قيادات المنطقة يهنئون «شهاوي»

وأوضحت قيادات المنطقة والعاملين بها أنّ تجديد الثقة للدكتور عبد الناصر شهاوي، يأتي لنجاحه، واستمراراً لعطائه، لمواصلة الارتقاء بالتعليم الأزهري بمحافظة كفر الشيخ، متمنين له السداد والتوفيق، وعلو راية الأزهر الشريف وازدهاره.